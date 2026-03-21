‌ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್..‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ?

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Honeymoon: ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ನವಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶವೆಂದರೆ?.
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಹ್ ಸಮುಯಿ (Koh Samui) ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನವಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ನವವಿವಾಹಿತರಾದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರ ಭಾಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡುಗರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಇದೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನವದಂಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಹೆಬೂಬ್ನಗರ, ಕರೀಂನಗರ, ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗರ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮುಂಬೈ, ಜೈಪುರ್, ವೈಜಾಗ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
