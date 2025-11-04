Rashmika mandanna-Prabhas: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಳೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಅನಿಮಲ್, ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಚಾವಾ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಟಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ರೇಂಜ್ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.