English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಂದಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ! ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ವಿದಾಯ?

ಮಂದಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ! ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ವಿದಾಯ?

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:53 PM IST
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ
  • ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ

Trending Photos

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
camera icon5
Electric Bikes
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!
camera icon10
Rashmika mandanna marriage
AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!
ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Grah Gochar
ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
Chandra Grahan 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹು-ಕೇತು.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Chandra Grahan 2026
Chandra Grahan 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹು-ಕೇತು.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಮಂದಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ! ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ವಿದಾಯ?

Rashmika Mandanna : ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ನ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ(ಫೆಬ್ರವರಿ 26) ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವಿಜತ್‌ ದೇವರೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಪ್ತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆ ಪೋಟೋಗಳಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ 'ರಣಬಲಿ', ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಮೈಸಾ' ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Rashmika mandanna: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಸ್‌

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನೂ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ. ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿರಾಮ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು, ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
 

rashmika mandannaVijay DeverakondaRashmika Wedding NewsNational CrushKannada cinema

Trending News