/ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ : ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಏನಾಯ್ತು..? 

Rashmika Mandanna injury today : ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಅವರ ಕಾಲು ಉಳುಕಿ ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
6 ವಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ : ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಗಾಯ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ವಾರಗಳ ಕಾಲ (ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (Bed Rest) ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿರಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಕೆ : ರಶ್ಮಿಕಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ "Get Well Soon Rashmika" ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.