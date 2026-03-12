Rashmika Mandanna : ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ..! ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Rashmika Mandanna on Viral audio : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿಯವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ಈ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ.. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಗುರಿಪಡಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿಸಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು, ನಾನು ಆಡದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೆಣೆಯುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ನೀಡಿದರೂ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಅತಿರೇಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿವೆ.
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) March 12, 2026
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಲ್ಲರೇ..? ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆದು ತಂದು ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡುವ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇತರರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು (Influencers) ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.. ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..