  • ಮಿಡ್‌ ನೈಟ್‌ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾ ಅಂದ್ರು..! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿಯ ವೈರಲ್‌ ಆಡಿಯೋ

Rashmika mother on Rakshit Shetty : ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಳೆ ಮಾತಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿಯವರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:35 PM IST
    • ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಳೆ ಮಾತಾಗಿದೆ..
    • ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿ ಸುಮನ್‌ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..?

Suman Mandanna on Rakshit Shetty : ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿ ಸುಮನ್‌ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯಿ... "ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ.. ಮಿಡ್‌ ನೈಟ್‌ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮರಳಿ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೆ ಇವರಿಗೆ.. ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ..? ನಾಳೆ ಇವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ.. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು... ನನಗೆ ಪ್ರೇಸ್‌ ನವರು ಮುಖ್ಯ.. ನಾನು ಬರಲ್ಲ.. ಅಂತ ಅಂದ್ರು.." ಎಂದು ಸುಮನ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆಂಟ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋ ಸೀನ್!‌ ತನಗಾದ ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಂಚಿಂಚು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ..

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಸುಮನ್‌ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಲಿ.. ರಕ್ಷಿತ್‌ ಆಗಿಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.. ಇಂದಿನ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಕಾಮನ್‌.. ಅಂತ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಮುಂದೆನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

