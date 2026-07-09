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ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ..! ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Mysaa movie update : ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಮೈಸಾ' (Mysaa Movie) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಟಿಯೂ ಮಾಡದ ಸಹಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂಪ್‌ ಬಳಸದೇ ನಟಿ ಸ್ಟಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Written ByKrishna N K
Published: Jul 09, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:50 PM IST
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ..! ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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