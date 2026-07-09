/ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ..! ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Rashmika Mandanna Mysaa : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮೈಸಾ' (Mysaa) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸಾಹಸವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮಟ್ಟದ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ಲ್ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಯುದ್ಧವೊಂದು ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಟೀಸರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು : ಈ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಈ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು.. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾ? : 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾವಿಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ 2026ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.