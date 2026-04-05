ರಶ್ಮಿಕಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ!.. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ

Rashmika mandanna birthday: ಇಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮೈಸಾದ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:33 PM IST
Rashmika mandanna birthday: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ (ಏಪ್ರಿಲ್ 5) ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೈಸಾ'ದ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

 ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಉಗ್ರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಗೇಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಖವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. "ಅವಳು ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟದಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದಳು.. ತನ್ನ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದಳು.. ಈಗ ಅವಳು ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ:
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವು ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಲವಾದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್.. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ
ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್‌ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಸಯ್ಯಾಪುರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜೋಯ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾರಕ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನವೀಕರಣಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಮೈಸಾ' ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

