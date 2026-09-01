ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅವತಾರ : ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಮೈಸಾ' ಪೋಸ್ಟರ್‌ 

Rashmika Mandanna Mysaa : ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ ʻಮೈಸಾʼ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಷುನಲ್ ಕ್ರಶ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ʻಮೈಸಾʼ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದಾದ್ಯಂತ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲಗು, ಮಲೆಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸಾ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 1930ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನಲೆಯ ʻಗೊಂಡ್ʼ(Gond) ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಳಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಣಬಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ಮೈಸಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ರಣಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ..