/ಯಶ್‌ ‘ಶೋ ಆಫ್‌’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಸಂದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ‘Mr. Show Off’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ “ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ Mr. Show Off ಯಾರು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಯಶ್ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್!
ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ‘ಶೋ ಆಫ್’ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ, 2017ರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. “ಯಶ್ Mr. Show Off ಅಲ್ಲ, Mr. Show Man” ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಶ್ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಗೌರವವಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆಗಿನ ಯಶ್ ಬೇರೆ, ಇಂದಿನ ಯಶ್ ಬೇರೆ!
ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯಶ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್. 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ KGF ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ KGF ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ KGF: Chapter 2 ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ “ಅಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ‘ಶೋ ಆಫ್’ ಎಂದಿದ್ದರು… ಇಂದು ಅದೇ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮರುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ
ಯಶ್ ಅವರ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ 2017ರ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ, ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ‘Mr. Show Off’ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
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