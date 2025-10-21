English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅವರಂತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು.. ಮೊದಲ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌

ಅವರಂತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು.. ಮೊದಲ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌

Rashmika Mandanna : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪುಷ್ಪ' ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಈ ಚೆಲವೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿಯ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 21, 2025, 04:48 PM IST
Rashmika Mandanna Breakup : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾ ಮತ್ತು ಚಾವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಥಮ್ಮಾ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್‌ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK 12 : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ನೋವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

rashmika mandannaRashmika Mandanna breakupRakshit shettyRashmika Rakshit

