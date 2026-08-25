/ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡುವೆ ರವಿತೇಜ ಇರುಮುಡಿಹೊಗಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತೆ? 

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"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಬಿಡುಗಡೆ ನಡುವೆ ರವಿತೇಜ 'ಇರುಮುಡಿ'ಹೊಗಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತೆ? 

ಕನ್ನಡದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ, ನಟಿ ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತು ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:39 PM IST
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಬಿಡುಗಡೆ ನಡುವೆ ರವಿತೇಜ 'ಇರುಮುಡಿ'ಹೊಗಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತೆ? 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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