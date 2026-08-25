/ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡುವೆ ರವಿತೇಜ ಇರುಮುಡಿಹೊಗಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತೆ? 

Rashmika Mandanna on Irumudi : ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ರವಿತೇಜ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.