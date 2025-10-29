ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ! ನಟಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಅಂತೀರಾ

Rashmika Mandanna on kids : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ರೇಜ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಈಗ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ತನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 40 ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.