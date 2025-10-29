English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ! ನಟಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಅಂತೀರಾ

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ! ನಟಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಅಂತೀರಾ

Rashmika Mandanna : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:19 PM IST
Rashmika Mandanna on kids : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ರೇಜ್‌ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಈಗ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಿ ಸಂಸಾರದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ತನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಚವೇರದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆರಿದ ದಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ

20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 40 ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

rashmika mandannaRashmika Mandanna kidsRashmika mandanna marriageRashmika Vijay

