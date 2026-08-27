/ಇದಪ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ..! ರವಿ ತೇಜ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಗಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

Rashmika Mandanna on Irumudi : ನಟ ರವಿ ತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಇರುಮುಡಿ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ನಲ್ಲಿ (ಟ್ವಿಟರ್) ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ... ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಅವರು, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರವಿ ತೇಜ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಮುಗುಳುನಗು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ತರಿಸಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Yesterday I had the opportunity to watch Irumudi.. ❤️
What a beautiful film it is.. ❤️ it hit me in ways I didn’t see coming.. ❤️
Generally when we grow up in small towns something happens to us or something bothers us our first response will be to tell our elders what happened… pic.twitter.com/lyntnD3bm3
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) August 25, 2026
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ
ಭಾರತದ ಗ್ರೋಸ್ ಗಳಿಕೆ: ₹73 ಕೋಟಿ
ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ: ₹62.85 ಕೋಟಿ
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ: ₹88 ಕೋಟಿ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ತೇಜ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ..