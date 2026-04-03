ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೂವರು ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ!

Rashmika Mandanna shares a video: ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ "ಬಡ್ಡಿಮೂನ್" ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಜೋಡಿ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. "ಈಗ ನಾವು ಮೂವರು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ "ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ"ಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಅನಿಮೇಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಕಥೆಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
