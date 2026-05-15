rashmika mandanna new movie: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೈಕಾ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸಾ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಗ್ಲಿಂಪ್ಗಳು ಮೈಸಾ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕೇರಳವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ, ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಧುಮ್ಮುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಡೆದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಸಿರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳ ಬಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.