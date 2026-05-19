Rashmika Mandanna Cocktail 2 movie: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ರಾಜಸ್ತಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯುಸಿ ಶೇಡೂಲ್ಡ್ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೂ ಯಾಕೆ?.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೀರೋ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿ ಅಡಜಾನಿಯಾ (Homi Adajania) ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈ ತಿಂಗಳ 29 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಮೂವಿಯ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು, ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಇತರೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಹಿಟ್, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ, ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು, ಭೀಷ್ಮ, ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್, ಸೀತಾರಾಮ್, ವರಿಸು, ಅನಿಮಲ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡೂ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.