/ಸೊಂಟ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದ ನಟಿ!

Rashmika Mandanna Health Update: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವರ್ಕೌಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅವಘಡ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಅದರ ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ'
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಗಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ... ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "Sorry I've been MIA... ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಘಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಗಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ'
ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ, ಶೂಟಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಈಗ ಕಲಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯು ಕಳಚಿದ ಗಾಯ
ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಂತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ..." ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಂಟದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಯುಬಂಧಗಳು (Tendons) ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ಸೊಂಟದ ಒಂದು ಟೆಂಡನ್ (ಸ್ನಾಯುಬಂಧ) ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಕಾಲನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯ
ಈ ಗಾಯ 'ಮೈಸಾ' (Mysaa) ಚಿತ್ರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೈಸಾ' ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
'ನೋವು ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು'
ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ನೋವು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಸಹನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸದ್ಯ ವರ್ಕೌಟ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಲವಂತದ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು'
ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸ್ವತಃ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರೇ ಯೋಚಿಸಿ, 'ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಜೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಪಜಲ್ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾರೈಕೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿತಾರೆಯರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "Take care", "Get well soon", "ನೀವು ಬೇಗ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.