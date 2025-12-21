English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pakistan Netflix : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ನಂ1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 17.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕನ್ನಡದವರು.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 07:45 PM IST
The Girlfriend movie : ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 17.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್. www.netflix.com/tudum ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ! ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಆದ ಸ್ಟಾರ್‌..  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಗಳಿಕೆ : sacnilk.com ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 11.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6.03 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 27.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.

'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ 3, ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಅವರ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್, ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಕಿ ಬಹ್ಲ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

