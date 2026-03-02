English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ವಿರೋಶ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌- ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಾಕ್ಷತೆ!

ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಶ್' ರಿಸೆಪ್ಷನ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌- ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಾಕ್ಷತೆ!

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು  ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಆರತಾಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ರಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 2, 2026, 09:43 AM IST
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ʻವಿರೋಶ್‌ʼ ಆರತಾಕ್ಷತೆ.
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನವಜೋಡಿಯಿಂದ ಮನವಿ.
  • ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ.

Trending Photos

EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
camera icon5
EPFO Aadhaar Link
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
camera icon6
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
US-Israel-Iran conflict: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
camera icon5
Strait of Hormuz closure impact
US-Israel-Iran conflict: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!
camera icon6
Venus
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!
ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಶ್' ರಿಸೆಪ್ಷನ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌- ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಾಕ್ಷತೆ!

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು  ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಆರತಾಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ರಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನವದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವನ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಾಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ದಂಪತಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅತೀವ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ".

virosh

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..

"ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವು ಮಾನ್ಯ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನಗಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆರತಾಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ನವ ಜೋಡಿಯ ಆರತಾಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಣಗ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನವಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆರತಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ʻವಿರೋಶ್‌ʼ ಆರತಾಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ ದಿನವೇ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್!..‌ಇದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಜೀವನದ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

rashmika mandannaVijay Deverakondawedding of viroshVIROSH2 march 2026

Trending News