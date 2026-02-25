ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಲವ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿ ರಹಸ್ಯ

Rashmika Mandanna: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ ಅದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹ.ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರೋಷ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವರ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವರುಷಗಳಿಂದ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಜುಲೈ 3, 2017 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಆದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ, ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಡುವೆ ಲವ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ (2018) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪರಿಚಯವಾದರೂ. ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು.ನಂತರ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೊ ಶೇರ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು,ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವಿನ "ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್" ಅಭಿಯಾನ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ದಂಪತಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು, ತೆರೆಯ ಹೊರಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಈ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರಾಯಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.