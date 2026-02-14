English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ 60 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ..! ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಬೇಡ ಎಂದ ಜೋಡಿ..

Rashmika Mandanna Vijay : ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯ್‌-ರಶ್‌ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 14, 2026, 09:28 AM IST
    • ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
    • ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
    • ವಿಜಯ್‌-ರಶ್‌ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ 60 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ..! ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಬೇಡ ಎಂದ ಜೋಡಿ..

Rashmika Mandanna Vijay wedding : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ..

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ₹60 ಕೋಟಿ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್‌-ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ OTTಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ, ಜೋಡಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿವಾಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಂಪತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು "ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ "ಏನಕ್ಕೆ?" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ಮದುವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ನಟಿಯ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

