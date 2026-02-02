Rashmika Vijay marriage : ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ..! ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌

Vijay-Rashmika marriage : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ಉದಯಪುರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಅರಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೆ.2 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 26 ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಲವ್, ಮದುವೆ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. "ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ", "ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್" ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿಯ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ನಿಜ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NDTVಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.