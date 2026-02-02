English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Rashmika Vijay marriage : ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ..! ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌

Rashmika Vijay marriage : ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ..! ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌

Rashmika Vijay deverakonda marriage : ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅರಮನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:37 PM IST
    • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ
    • ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ
    • ಅರಮನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ..

Trending Photos

LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
LPG gas price hike
LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್‌..! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
PM KISAN
ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್‌..! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
camera icon8
Gold Loan
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
Rashmika Vijay marriage : ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ..! ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌

Vijay-Rashmika marriage : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ಉದಯಪುರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಅರಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೆ.2 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 26 ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya ♡ (@tanyaa.yaaa)

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌, ಲವ್‌, ಮದುವೆ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. "ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ", "ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್" ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿಯ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ನಿಜ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NDTVಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

vijay rashmika marriagerashmika mandannaVijay DeverakondaEntertainmentRashmika mandanna marriage

Trending News