ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ!‌ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ಲೇಸ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪೇರ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಆಗಾಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಖರತೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗೀತಗೋವಿಂದಂ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಮತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್! ವಿಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಥಮಾ' ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಗುತ್ತಾ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ..." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಮತ್ತು #ರಶ್ಮಿಕಾವಿಜಯ್ವಿವಾಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲಗಳು ದಂಪತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೂ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಔರಾ ಜೊತೆಗಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.