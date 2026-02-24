English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಿರುವ ಹೋಟೇಲ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?

Rashmika mandanna: ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್‌ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೋಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವರು. ಹೋಟೇಲ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಹೇಗಿದೆ? ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:46 PM IST
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ
  • ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಮಿಸಸ್‌ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ

Rashmika mandanna: ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ -ವಿಜಯದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ "ವಿರೋಷ್"‌ ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ದಿನದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಹೋಟೇಲ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದಯ್‌ಪುರದಿಂದ 25ಕಿ.ಲೋ ಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಹೋಟೇಲ್‌ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ 'ನೋ-ಫೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ' ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮದುವೆಗಾಗಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಒಟ್ಟು 117 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದಲೇ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ

ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಡಲಲ್ಲಿರುವ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಬೈ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಏಕಾಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉದಯಪುರದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಕ್ಷುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದರ್ಶ ತಾಣ-ಮದುವೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ವಚ್ಚ ಪರಿಸರದ ವಾತವಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾಯಲ್‌ ಆಗಿ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಸ್ನೇಹತರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು..ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..

ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಹೋಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ಲಾ, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ಲಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ಲಾ, ಅರವಳ್ಳಿ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಸೂಟ್. ಈ ಹೋಟೇಲ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ..ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳ, ಜಕುಝಿ-ಸಜ್ಜಿತ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಐಷಾರಾಮಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್‌ ಹೋಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ

ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ಲಾ - ರೂ 28,399 -ರೂ 28,666
ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ಲಾ ಟ್ವಿನ್ -ರೂ 28,399 -ರೂ 28,666
ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ಲಾ - ರೂ 30,799 - ರೂ 31,088
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ಲಾ - ರೂ 34,799 - ರೂ 35,126
ಅರವಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ - ರೂ 57,199 - ರೂ 71,499
ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಸೂಟ್ - ರೂ 73,199 - 91,499
 

 117 ವಿಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ, ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್‌ ಹೋಟೇಲ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ ಸರೋವರಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಸಿರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೋಟೇಲ್‌ ಸಖತ್‌ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೌಂಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ..ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕರಕುಶಲ ಕಾಕ್ಟೈಲ್‌ಗಳು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಊಟ ಮೆನ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ..ಹೋಟೇಲ್‌ಉದಯ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಕಬಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯಲ್ ವೆಗಾ ಮತ್ತು ದಿ ರಾಕ್ ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಊಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವವರೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಂಡಿದೆ..ರಾಯಲ್ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪಡೆದು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಪೂಲ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲೌಂಜ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಉದಯ್‌ಪುರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಹಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಸದ್ಯ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಟೇಲ್‌ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು,ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಶುಭಾಷಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

