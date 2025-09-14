English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾರದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ.! ನಟಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವೈಬ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Rashmika Mandanna: ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿರುವುದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 14, 2025, 05:51 PM IST
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನೋಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಥಾಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ

Rashmika Mandanna post : ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರ 'ಥಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನೋಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು," ಎಂದು ಹಾರೈಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ತಮಾ' ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ತಯಾರಕರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಥಾಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಂತೆ ಆರಂಭವಾದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಭಯಾನಕ ಪ್ರವೇಶವು ಕಥೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಮರುಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ "ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಿ ಆಖ್ರಿ ಉಮೀದ್" ಆಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ "ರೋಷ್ನಿ ಕಿ ಏಕ್ ಹಿ ಪೆಹ್ಲಿ ಕಿರಣ್" ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂದರೆ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ "ಅಂಧೇರೆ ಕಾ ಬಾದ್‌ಶಾ" ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಥಾಮಾ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಈಗ ‘ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಿಂದ ಅವರ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೆಟ್‌ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

rashmika mandannaAyushmann Khurrana birthdayAyushmann KhurranaThama movieThama teaser

