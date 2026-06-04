Rashmika Mandanna cocktail 2: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಬರುವಾಗ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕ್ರೇಜ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೂ ತನ್ನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 8 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂವಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಇದು ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೂಡ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಗಿಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಗುಡ್ ಬೈ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಮೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ಚಾವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ನಟರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದರೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಎನಿಸಿವೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸಾ ನಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿ ಅಡಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.