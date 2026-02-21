ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Rashmika mandanna vijay devarakonda mother: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ 26 ರಂದು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾಹವು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆ, ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಕ್ಷತೆ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. "ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಾಗ್ಗ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
