ರಶ್ಮಿಕಾ‌, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್.. ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ!

ದೂರದ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:09 PM IST
Rashmika, Vijay Deverakonda unseen pictures: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹವೂ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ನಿಷೇಧ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಉದಯಪುರದ ದೀ ಮೆಮೊಂಟೋಸ್‌ ಬೈ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ (The Mementos by ITC Hotels)ನಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದರು, ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್‌ ಆಗಿರೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್‌ ಮಾಡಿ ಲೈನ್‌ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಬಸ್‌ ಒಳಗಿನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದು ಅವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಬಂದಿರೋದು..

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೋನ್‌ ಹಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?

 

 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

