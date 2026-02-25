English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Vijay Marriage: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌! ʻಅದೊಂದುʼ ಕಂಡೀಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ತಾಯಿ..

Rashmika Vijay Marriage: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದೇ ಷರತ್ತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 25, 2026, 04:41 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ

Rashmika Vijay Marriage: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌! ʻಅದೊಂದುʼ ಕಂಡೀಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ತಾಯಿ..

Rashmika Vijay Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಭಾವಿ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಗೀತಗೋಂವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್‌ ಕಾಮ್ರೇಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಅವರನ್ನು “ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೊಸೆ ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, “ನನಗೆ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಾಗುವವಳು ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಆದರೆ, ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವುದನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

rashmika mandannaVijay DeverakondaVijay mother conditionRashmika Vijay wedding newsTollywood couple

