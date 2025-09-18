ಆ ನಟನಿಂದ ದೂರವಿರು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..! "ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಷಾ ಪಾನಿ" ನಟಿಯ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ..!

actress life : ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಬೀನಾ ಟಂಡನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ರವೀನಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಷಾ ಪಾನಿ' ಹಾಡು ಅನೇಕ ಕೇಳುಗರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ರವೀನಾ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿತು. ರವೀನಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ನೋವಿನ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆ ಇರುವುದನ್ನು ರವೀನಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅದು 1990 ರ ದಶಕ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 'ಖಿಲಾಡಿ ಕಿ ಖಿಲಾಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ರವೀನಾ ನಂತರ ರೇಖಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೇಳಿದಳು. ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ರವೀನಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಆದರೆ ರಬೀನಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ರಬೀನಾಳನ್ನು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಬೀನಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತೀವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರವೀನಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಆಪ್ತರು ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.