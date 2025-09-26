English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹಿತ ನಟನ ಮೇಲೆ 19 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ! "ನನಗೆ ಅವನೇ ಬೇಕು" ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಚೆಲುವೆ..

Raveena Tandon Daughter: 'ಮಿಸ್ ಮಾಲಿನಿ' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಷ್‌ ಯಾರೆಂದು ಸಹ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:42 PM IST
  • 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಶಾ ಥಡಾನಿ
  • ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಜಾದ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Rasha Thadani: 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಕೆಯೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಜಾದ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು..  

ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಶಾಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಶಾ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ' ಮಿಸ್  ಮಾಲಿನಿ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಶಾ ಅವರ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಸದ್ಯ ಆಕೆಯ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಟಿಯ ಕ್ರಷ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಹಂಕ್ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. 40 ವರ್ಷದ ಆ ನಟ 2023 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.. 

ರಾಶಾ ಅವರ ಕ್ರಷ್‌ ನಟ ಎಂದರೇ ಅದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. "ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಲ್‌ಮೋಸ್ಟ್‌ ಎಲ್ಲ ಹುಡಗಿಯರಿಗೂ ಈ ನಟನೆಂದರೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಆಫ್ ದ ಇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನನ್ನ ಕ್ರಷ್" ಎಂದು ರಾಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ... ಸದ್ಯ ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇನ್ನು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ' ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು... ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆಯಿತು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

