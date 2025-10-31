English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
raveena tondon movie scene: ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನು ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:38 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾದರು
  • ರವೀನಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

raveena tondon: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ರವೀನಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ' ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಶೈಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ನಟಿಸಿದ ಮೂಲ ಹಾಡು ಎಂದಿನಂತೆ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ‌ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸ್ವತಃ ನಟನನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಟಿ ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.. ʼಅದು ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು.. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. 

ರವೀನಾ ಅವರು ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಸಾಂಗ್‌ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.‌ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಈಗ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

