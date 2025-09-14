English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರಂತೆ! ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೀರೋ 

Ravindra Kishan Shukla : ನಟ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:29 PM IST
    • ನಟ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ.
    • ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

Ravi Kishan wife : ರವಿ ಕಿಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಗಂಡನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಗೆ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗ ನಟ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ.. ನಾನು ಸೋತು ಹೋದಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ,ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಯ್ತು: ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ

ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ರವಿ ಕಿಶನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

