Ravichandran Movie Shanthi Kranthi: ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿವೆ. 1991ರಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ, ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ವೆಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ವೆಂಶಿ ಅವರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀ ರೀಲಿಸ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ರೀ ರೀಲಿಸ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೂರಾರು ಸಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೋತರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೊಣ. ನನ್ನದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರೀಲಿಸ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅತ್ತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಯವರು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರತಂರವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿಐ ಮಾಡಿಸಿ ಡಿಪಿಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೃಶ್ಯದ ಬಾಬತ್ತು. ಇನ್ನು ಧ್ವನಿಯ ಲೆಕ್ಕಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆವತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಗೀತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಿಟಿಎಸ್, 5.1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಮಾತುಗಳು ಮರು ಮುದ್ರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನಂತರ ufo, ಕ್ಯೂಬ್ umw, ಕೆ೦ ಸೆರ ಮುಂತಾದ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು, ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಥಿಯೇಟರ್/ಪರದೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 28 ಪ್ರದರ್ಶನ/ 7 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರು ಪರದೆ / ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಬಾಡಿಗೆ/ ಶೇಕಡವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನೂರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ವೆಂಶಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.