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ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗಲ್ವೋ.. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌ಗಳು!

ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೋತರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:07 PM IST
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗಲ್ವೋ.. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌ಗಳು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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