ರವಿತೇಜ "ಇರುಮುಡಿ" ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು..! ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ

Irumudi Teachers Controversy : ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಶೈಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಎಪಿಟಿಎಫ್ (APTF) ಮತ್ತು ಯುಟಿಎಫ್ (UTF) ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು (ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು) ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂಬ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸ್ವಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಸಿಕಾ, "ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಸಿಕಾ, "ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? : ಪಾತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.