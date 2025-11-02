English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ!

2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ!

RBI on 2000 Notes: ಪ್ರಸ್ತುತ, 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಈ ನೋಟುಗಳಿವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:57 PM IST
  • RBI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ
  • 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದಲೇ 19 ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
camera icon6
Bigg Boss House
Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
ಈ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ..! 100 ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ
camera icon5
Ginger Lemon Tea
ಈ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ..! 100 ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌
camera icon9
Cockroach Sudhi
ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌
2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ!

Reserve Bank of India: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.. RBI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹ 5,817 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ₹ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. RBI ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಿಂಪಡೆದ ನಂತರವೂ, ಈ ನೋಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

₹2,000 ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಮೇ 19, 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹5,817 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆರಂಭಿಕ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.37 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದಲೇ 19 ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2023 ರಿಂದ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು: ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ. ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನರು ಆ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rs 2000 NotesRBIReserve Bank of Indiabank notesMoney

Trending News