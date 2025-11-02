Reserve Bank of India: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.. RBI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹ 5,817 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ₹ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. RBI ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಿಂಪಡೆದ ನಂತರವೂ, ಈ ನೋಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
₹2,000 ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಮೇ 19, 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹5,817 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆರಂಭಿಕ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.37 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 19, 2023 ರಿಂದಲೇ 19 ಆರ್ಬಿಐ ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2023 ರಿಂದ, ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು: ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ. ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನರು ಆ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
