ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?

1 Rupee Coin Cost: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ.1 ನಾಣ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರೂ.1.11 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ 11 ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗದ್ದಲದಂತೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು 1.11 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 11 ಪೈಸೆ ನೇರ ನಷ್ಟ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇತರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜಾರಿ
ರೂ.2 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.1.28, ರೂ.5 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.3.69 ಮತ್ತು ರೂ.10 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.5.54 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಟಂಕಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂ.1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಪೆನ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ರೂ.1 ನಾಣ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಅವುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. 500 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು 2.29 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 200 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು 2.37 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 100 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಕೇವಲ 1.77 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು! ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!?