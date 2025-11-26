English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?

ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?

1 Rupee Coin Cost: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:03 PM IST
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೂಡ ರೂ.1 ನಾಣ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
  • ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ, ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು..
  • ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Trending Photos

ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
camera icon7
blood sugar
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon7
Monica Bedi
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?

1 Rupee Coin Cost: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ.1 ನಾಣ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರೂ.1.11 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ 11 ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗದ್ದಲದಂತೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು 1.11 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 11 ಪೈಸೆ ನೇರ ನಷ್ಟ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇತರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿ

ರೂ.2 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.1.28, ರೂ.5 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.3.69 ಮತ್ತು ರೂ.10 ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.5.54 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಟಂಕಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂ.1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಪೆನ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೂಡ ರೂ.1 ನಾಣ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಆರ್‌ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಅವುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. 500 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು 2.29 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 200 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು 2.37 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 100 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಕೇವಲ 1.77 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

1 Rupee Coin CostRBI IndiaCoin Production LossIndian Currency FutureWhy 1 Rupee coin production is a loss

Trending News