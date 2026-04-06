ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಅಳಿಯ RCB ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!.. ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Rcb star bowler: ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಅಳಿಯ RCB ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:07 PM IST
Rcb star bowler Radhika son in law : ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಯಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಧಿಕಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನಾಯಕಿಯರು.

ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 1981 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಂ ಕವಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣಂ, ಕಿರೈ ರೌಡಿಲು, ವೈಯಾರಿ ಭಾಮಲ ವಾಗಲಮಾರಿ ಭರ್ತಾಲು ಮತ್ತು ಪಟ್ನಂ ಆರೆ ಪತಿವ್ರತಾಲು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು.

80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 8-10 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅವರು ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಿ ಮಾಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಸುಮಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.

ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ 'ವಂಶೋದ್ಧಾರಕುಡು' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ರಾಧಿಕಾ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ.. ರವಿತೇಜ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ರಾಜಾ ದಿ ಗ್ರೇಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಅಳಿಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುರಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಆಡುವಾಗ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 4 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 2011 ರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು,  ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಮಗಳು ರಯಾನೆ ಅವರನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

