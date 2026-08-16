Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

Trisha krishnan called off her wedding: 2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:56 AM IST
2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!
2
3
4
5