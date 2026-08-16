/2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

Trisha krishnan called off her wedding: 2015ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಮದುವೆ (ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ) ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದದ್ದು. ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರು ತ್ರಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬದಲಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ2015ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಭಾವಿ ಪತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವೇ ತನ್ನುಸಿರು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ ನಟನೆ ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.ತಾವು ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 2015ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
2015ರಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ನಂತರ, ತ್ರಿಷಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರೇಜಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ತ್ರಿಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮದುವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವದಂತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮದುವೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ತ್ರಿಶಾ 2014 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತ್ರಿಶಾ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು 2015 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತ್ರಿಶಾ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.
ನಾನು ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವ ವರೆಗೂ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.