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Actor Passed Away: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Paddu Gowda Death: "ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು" ಸೀಸನ್‌ 2 (Pyate Mandi Kadige Bandru) ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ.ಎಂ (Padmanabha KM) ಅವರು ಬ್ರೈನ್‌ ಟ್ಯೂಮರ್‌ (Brain Tumor) ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:49 AM IST
Actor Passed Away: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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