/Actor Passed Away: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Actor Passed Away: ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಕಿರುತೆರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ "ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು" ಸೀಸನ್ 2 (Pyate Mandi Kadige Bandru) ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ.ಎಂ (Padmanabha KM) ಅವರು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ (Brain Tumor) ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ದು ಗೌಡ (Paddu Gowda) ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವರಿಗೆ 44 ವರ್ಷ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಪದ್ದು ಗೌಡ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿಧನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಪದ್ದು ಗೌಡ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಆಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ದು ಗೌಡ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ದು ಗೌಡ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪದ್ದು ಗೌಡ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.