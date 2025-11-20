English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ತ್ಯಾಗಮಯಿ

ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ತ್ಯಾಗಮಯಿ

actress Kamini : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು, ತನ್ನ ತಂಗಿಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:28 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಥೆಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂತಕಥೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಯಿತು

ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ತ್ಯಾಗಮಯಿ

actress Kamini : ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಂತಹದ್ದೋ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಥೆಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂತಕಥೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಯಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದಳು. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..: ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. 1948 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶಾಹೀದ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಾಮಿನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಪ್ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡರು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಣ್ಣ..: ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಿನಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ.. ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದನು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, "ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎನ್. ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಜಗಳದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಹೋದರಿಯ ಸಾವು.. ಭಾವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ..: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿನಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. 1948 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿನಿಯ ಸಹೋದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಕುಮ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಮಿನಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವಷ್ಟೇ. ಆ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್, ವಿದುರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
 

