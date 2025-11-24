English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ʻಹಿ-ಮ್ಯಾನ್‌ʼ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ..

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ʻಹಿ-ಮ್ಯಾನ್‌ʼ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ..

Dharmendra: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:48 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಂತಕಥೆ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
  • ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ʻಹಿ-ಮ್ಯಾನ್‌ʼ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ..

Dharmendra: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಂತಕಥೆ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

89 ವರ್ಷದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು:
ಈಗ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುನಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವರ 90 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 90 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯವೀಗ ಅಂತ್ಯ! ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ..

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು: 
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಟನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಜಾಬಿ ಜಾಟ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು:
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಜಾಬಿ ಜಾಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಂದೂ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯಾದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಜಾಟ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ?

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಜಾಬಿ ಜಾಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದುಕಿಗೆ 'ರಾಮ್' ಆಗಿ ಬಂದ ರಣವೀರ್! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಜೋಡಿಯ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣ ʻಅದೊಂದುʼ ಮೂವಿ ಸೀನ್‌

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವರೆಗೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ನಟನ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರ:
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1980 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್" ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಿಲಾವರ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ತೇರಿ ಬಾತೇ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ" ಮತ್ತು "ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ" ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "21kkies" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಅಪ್ನೆ 2' ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

