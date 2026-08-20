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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಆದವನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ!

Bigg boss agniparikshe kumari : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಆದವರೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆತನ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 20, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:18 AM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಆದವನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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