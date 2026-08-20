Bigg boss agniparikshe kumari : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದವರೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ ಎಂಬವವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ (ಜೆಪಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೆಪಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕಂಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ (ಜೆಪಿ) ಅವರು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರು..ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಿನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕುಮಾರಿ ಬದುಕೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದದಾಳೇ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರ್ಟಿದೆ ನೀವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಡ್ಗಿ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ (ಜೆಪಿ) ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಎಂದು 20ವರ್ಷದ ಕುಮಾರಿ ಭಾರೀ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಚುರುಕು ಮಾತಿನಿಂದ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಕಂಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ (ಜೆಪಿ) ಅವರು ಕುಮಾರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕುಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.