Karna Serial : ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ ಮದುವೆ ಇದೀಗ ರಿಯಲ್‌ ಆಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತೇಜಸ್‌ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕರ್ಣ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 17, 2025, 07:26 PM IST
  • ರಮೇಶ್‌ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕರ್ಣನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
  • ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಭಾರೀ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ

ರೀಲ್‌ ಮದುವೆ ರಿಯಲ್‌ ಆಗೋಯ್ತಾ..? ತೇಜಸ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನಾ ಕರ್ಣ?

Karna Serial : ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ರಮೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್‌ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಕರ್ಣ- ನಿತ್ಯ ಈಗ ನಿಜ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಲು ಕರ್ಣ ಮದುವೆಯ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸತ್ಯ ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿತ್ಯಾ, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಿತ್ಯಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ.

ಇದೀಗ ರಮೇಶ್‌ ಕಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಮೇಶ್‌ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕರ್ಣನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಭಾರೀ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ತೇಜಸ್‌ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತೇಜಸ್‌ಗೆ ತಾನು ಕಿಡ್‌ನ್ಯಾಪ್‌ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಕರ್ಣನೇ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇದೆ. ತೇಜಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಣ–ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ತೇಜಸ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ತೇಜಸ್‌ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ಣನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಣ, ನಿತ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಿಯ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
 

Karna serialKannada Serial NewsKarna Nithya MarriageTejas EntrySerial Twist

