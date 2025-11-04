ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ರೇಖಾ! ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Rekha-Amitabh Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್.. ಅದರಲ್ಲಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದರೇ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರದ್ದು.. ಈಗಲೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ರೇಖಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು.. ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮಿತಾಬ್ ರೇಖಾಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ರೇಖಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರೇಖಾ ಇದುವರೆಗಿನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ'. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 15,000 ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ಘಟನೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ 'ಐ ಹೇಟ್ ಯು' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ 'ಐ ಹೇಟ್ ಯು' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ರೇಖಾ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೇಖಾಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೇಖಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರೇಖಾಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅಮಿತಾಬ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ʼಇದು ಕೇವಲ ನಟನೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿʼ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರೇಖಾ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು.. ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ, 15,000 ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಆಗ ಅಮಿತಾಬ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..