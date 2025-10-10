English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ರೇಖಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್‌ ಇರೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Bollywood actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ನಟಿ ರೇಖಾ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ “ಬಸೇರಾ” ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರೇಖಾಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:51 PM IST
  • ರೇಖಾಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
  • ರೇಖಾಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ

Trending Photos

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
camera icon7
Diwali Holiday
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳರಿಂದ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸೋಲೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ
camera icon6
Yuti Drishti Yoga
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳರಿಂದ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸೋಲೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ
71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ರೇಖಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್‌ ಇರೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Bollywood actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ “ಬಸೇರಾ”ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲವರು ಕೇವಲ ಅವರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಮಾತ್ರ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರೇಖಾ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವವರು ಫರ್ಜಾನಾ. ರೇಖಾಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಮಾತ್ರ. ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಫರ್ಜಾನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ರೇಖಾಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಟನ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದೇ, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಮದುವೆ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ.. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂದ : ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ರೇಖಾಳ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ 1990 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ರೇಖಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಜಡ್ಜಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಂತರ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಂಪ್” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದರು.

ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿಂಧೂರವು ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರೇಖಾ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಜಾನಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ನಿಗಾ, ರೇಖಾಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
 

Rekha Mumbai bungalowRekha personal lifeRekha Farzana relationshipRekha marriages historybollywood actress rekha

Trending News