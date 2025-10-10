Bollywood actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಂತಕಥೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ “ಬಸೇರಾ”ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲವರು ಕೇವಲ ಅವರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಮಾತ್ರ.
ರೇಖಾ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವವರು ಫರ್ಜಾನಾ. ರೇಖಾಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಮಾತ್ರ. ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಫರ್ಜಾನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ರೇಖಾಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಟನ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದೇ, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಮದುವೆ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
ರೇಖಾಳ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ 1990 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ರೇಖಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಜಡ್ಜಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಂತರ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಂಪ್” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದರು.
ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿಂಧೂರವು ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರೇಖಾ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಜಾನಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ನಿಗಾ, ರೇಖಾಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.