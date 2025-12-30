ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೇಖಾ! ಹಳೆ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ನಟಿ..

Actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ 'ಎಕ್ಕೀಸ್' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸಬ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನದಂದು ರೇಖಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಇದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.. ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ರಾಜ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರೇಖಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ರೇಖಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕರಾಗ, ಕೈಮುಗಿದು ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಮರುಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು.. ಮೊದಲು ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಬೀಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರುʼ.. ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ನಟಿ!
ರೇಖಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೇಖಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ.. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಇದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರೇಖಾ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಳೆಯದೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ "ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರುʼ.. ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ನಟಿ!