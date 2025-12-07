ಪಾಕ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರಾ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಬಯಲಾಯ್ತು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ..

Rekha Imran Khan love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ರೇಖಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ? ರೇಖಾಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತಾ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.
ರೇಖಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿಯಾಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 22 ನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹೋದರಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲದೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ರೇಖಾ.
ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಮುಂಬೈ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೇಖಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 1985 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ 'ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು' ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದವರು ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.'
ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾವಳಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಾವಳಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 'ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ತರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ? ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.' ಆದರೆ ರೇಖಾ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.