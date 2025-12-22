ವಿವಾಹಿತ ಪರುಷರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರಿವಾಳವಾಗಲು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ವಿಧಿ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಸಿಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಸುಂದರಿ..

Bollywood Star Actress: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ನಾನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ...' ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದರು. ರೇಖಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೊದಲು, ಮುಖೇಶ್ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನರ್ಗಿಸ್ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೇಖಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಪುರುಷ ಬೇಕು, ಎಂದು ನರ್ಗಿಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ಭಾಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮೌಶುಮಿ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೌಶುಮಿ, 'ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಗಳವಾಯಿತು...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. 'ರೇಖಾಗೆ ಅನುಮಾನವಿ̧ತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಮೌಶುಮಿ ವಿನೋದ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು' ಎಂದು ಮೌಶುಮಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ವಿನೋದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು... ವಿನೋದ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದು ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ರೇಖಾಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ..." ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮೌಶುಮಿ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿತ್ತು... ರೇಖಾ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
